Pilotlarda zorunlu süre 6 yıla çıkarıldı
Meclis, 19 maddelik torba teklifle yerel seçim öncesinde son yasama çalışmasını yaptı. AK Parti milletvekillerince verilen sürpriz bir önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası da değiştirildi. Buna göre uçuş eğitimini bitiren pilot subayların ordudaki yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla uzatıldı.
Yasaya eklenen yeni hükme göre, daha önce yükümlülük sürelerini tamamlayarak TSK’dan ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla, yükümlülük süresini 6 yıla tamamlamaları için yeniden subay olacaklar. Bu personelin terfi işlemleri yasadaki şartlara bağlı olmaksızın yapılacak ve rütbeleri emsalleriyle aynı düzeye çıkarılacak. Atanan pilot subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri de uçuş hizmet süresinden sayılacak.
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