Pilot uygulama Bursa'da

‘Komşu kayıt alanındaki’ okullar, mavi renkle ‘komşu bölgede’; komşu olmayan il içindeki diğer okullar ve il dışındakiler kırmızı renkle ‘bölge dışı’ şeklinde belirtiliyor.



Kılavuza göre öğrenciler, kendi, komşu ve il içi/il dışındaki diğer kayıt alanlarından 10 tercih yapabilecek. Tüm tercihler tek okul türünden olamayacak. En az iki okul türü yazılacak. Yerleştirmede tercih sırası öncelikli olacak. Kendi kayıt alanında seçim yapanlar avantajlı. Öğrenci başka alandan okul yazarsa, o bölgedekilerin yerleştirilmesi bitip kontenjan kalırsa girebilecek. Yerleştirme sırasıyla kayıt bölgesi, okulda bulunma, tercih sırası, ortaokul başarısı ve devamsızlığa göre yapılacak. Eşitlik sürerse yaşa bakılacak.