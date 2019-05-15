Piknikte kâbusu yaşadılar... Sahil Güvenlik kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, deniz kıyısında piknik yapan 5 kişiye yabani hayvanlar saldırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan biri 8 aylık hamile 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesinde deniz kıyısındaki ormanlık alanda piknik yapan bir grup, iddiaya göre yabani hayvanların kendilerine saldırması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine saat 18.00 sıralarında olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri kıyıya yanaşarak mahsur kalan biri hamile 5 kişi ile 1 köpeği bota alarak Bodrum Marina’ya getirdi. 8 aylık hamile kadının korkudan tansiyonun düştüğü öğrenildi.
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