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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
01.05.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Piknikte kâbus... Fotoğraf çekmek istedi sonrası korkunç

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Piknikte kâbus... Fotoğraf çekmek istedi sonrası korkunç

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde piknikte manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı 20 metrelik ağacın tepesinden düşen Kerim Daş (59) yaşamını yitirdi.

Olay, Gazipaşaya bağlı Şahinler Mahallesi Soğukoluk Yaylasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen Kerim Daş ailesi ve arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Yaylada piknik yapan grup, dönüşe geçmeden önce hatıra ve manzara fotoğrafı çektirmek istedi.

KAYALIKLARA DÜŞTÜ

İddiaya göre Kerim Daş manzara fotoğrafı çekmek için yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Kerim Daş, ağaçtan kayalıklara düştü. Ailesi ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kerim Daş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerim Daş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.

 

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