Piknikte kÃ¢bus... Ã‡ocuklarÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAÅž, (DHA)-Ä°HA
01.09.2019 - 23:37, Son GÃ¼ncelleme:

Piknikte kâbus... ÇocuklarÄ±n feryadÄ± yürekleri daÄŸladÄ±

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KahramanmaraÅŸâ€™ta piknik iÃ§in gittikleri mesire alanÄ±nda suya dÃ¼ÅŸen kÄ±zÄ±nÄ± kurtarmak isteyen anne ve kardeÅŸini kurtarmak isteyen abla boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, OnikiÅŸubat ilÃ§esinde yer alan AyÅŸepÄ±nar Mesire AlanÄ±'na giden ve 6 kiÅŸiden oluÅŸan NiÄŸdeoÄŸlu ailesinden 15 yaÅŸÄ±ndaki Elanur NiÄŸdelioÄŸlu, dengesini kaybederek suya dÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren anne Hatice NiÄŸdelioÄŸlu (35) suya atladÄ±. ArdÄ±ndan kÄ±z kardeÅŸini kurtarmak isteyen 17 yaÅŸÄ±ndaki ablasÄ± Nehir NiÄŸdelioÄŸlu suya atladÄ±. Suya dÃ¼ÅŸen Elanur NiÄŸdelioÄŸluâ€™nu Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸaran anne ve abla biranda suda kayboldu.

YÃœREKLERÄ° DAÄžLADI

Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ilk olarak anne Hatice NiÄŸdelioÄŸlu'nun cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra ise kÄ±zÄ± Nehir NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Sudan Ã§Ä±karÄ±lan Hatice NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun cansÄ±z bedeninin yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±. Anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, sudan Ã§Ä±karÄ±lan Elanur NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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