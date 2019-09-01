Piknikte kÃ¢bus... Ã‡ocuklarÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±

Piknikte kâbus... ÇocuklarÄ±n feryadÄ± yürekleri daÄŸladÄ±
KahramanmaraÅŸâ€™ta piknik iÃ§in gittikleri mesire alanÄ±nda suya dÃ¼ÅŸen kÄ±zÄ±nÄ± kurtarmak isteyen anne ve kardeÅŸini kurtarmak isteyen abla boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
AlÄ±nan bilgilere gÃ¶re, OnikiÅŸubat ilÃ§esinde yer alan AyÅŸepÄ±nar Mesire AlanÄ±'na giden ve 6 kiÅŸiden oluÅŸan NiÄŸdeoÄŸlu ailesinden 15 yaÅŸÄ±ndaki Elanur NiÄŸdelioÄŸlu, dengesini kaybederek suya dÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶ren anne Hatice NiÄŸdelioÄŸlu (35) suya atladÄ±. ArdÄ±ndan kÄ±z kardeÅŸini kurtarmak isteyen 17 yaÅŸÄ±ndaki ablasÄ± Nehir NiÄŸdelioÄŸlu suya atladÄ±. Suya dÃ¼ÅŸen Elanur NiÄŸdelioÄŸluâ€™nu Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸaran anne ve abla biranda suda kayboldu.
YÃœREKLERÄ° DAÄžLADI
Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ilk olarak anne Hatice NiÄŸdelioÄŸlu'nun cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra ise kÄ±zÄ± Nehir NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Sudan Ã§Ä±karÄ±lan Hatice NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun cansÄ±z bedeninin yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±nÄ±n feryadÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±. Anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni hastane morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, sudan Ã§Ä±karÄ±lan Elanur NiÄŸdelioÄŸluâ€™nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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