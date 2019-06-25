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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)
25.06.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Piknikçiler yaptı... 'Vicdansızlık'

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Tokat’ta Topçam Yaylası'nda ormanlık alanda bir çok çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyelerinden Turan Turgut, “Piknikçilerin doğa katliamı. Sebebi piknik ateşi yakabilmek için çam ağaçlarından aldıkları çıra. Çok yazık. Bu vicdansızlık insanlık dışı bir hareket” dedi.

Tokat şehir merkezine yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası'na hafta sonu piknik için giden doğa tutkunları beklemedikleri manzara ile karşılaştı. Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) üyelerinden Turan Turgut, çam ağaçlarının gövdelerine verilen tahribatı görüntüledi.

Sosyal medya hesabından çam ağaçlarının gövdesine çıra almak için verilen zararı gösteren fotoğrafı paylaşan Turgut, “Piknikçilerin doğa katliamı. Çoluk çocuklarıyla arkadaşlarıyla piknik alanına gidenlerin ağaçlara verdikleri acımasızca merhametsizce zarar. Sebebi piknik ateşi yakabilmek için çam ağaçlarından aldıkları çıra. Çok yazık. Bu vicdansızlık insanlık dışı bir hareket” dedi.

Turgut’un paylaşımına kayıtsız kalmayan doğa severler insanları daha duyarlı olmaya davet ederek, ağaçlara zarar veren kişilerin tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) Başkan Serkan Özcan ise Topçam Yaylası çevresindeki ormanlık alanların birçok noktasında aynı manzaraları görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Özcan, piknik yapmaya giden insanların çıra için ağaçlara zarar verdiğini gördüklerini ve çok üzüldüklerini, tahrip edilen birçok ağacın kurumaya başladığını kaydetti. Ağaçlara zarar veren kişileri gören, duyanların Çevre Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmasını beklediklerini ifade eden Özcan, ayrıca çevrenin piknikçiler tarafından geride bırakılan çöplerle kirletildiğini gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Erbaa ilçesine bağlı Hacıali köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilmişti. Yaşanan olayın basında yer almasının ardından yetkililer harekete geçerek ağaçları koruma altına almıştı.

Piknikçiler yaptı... Vicdansızlık

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