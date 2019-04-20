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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)
20.04.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Piknik yolunda facia! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Piknik yolunda facia! Yakınları sinir krizi geçirdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde pikniğe giden 3 lise öğrencisinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, babasından habersiz aldığı otomobili kullanan Mustafa Atçı (16) yaşamını yitirdi, 2 sınıf arkadaşı yaralandı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden Mustafa Atçı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

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  • Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı
  • Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı
  • Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı
  • Pikniğe giden liselilerin otomobili takla attı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Mustafa Atçı, Ebubekir Çiğdem (15), ve Bedirhan Demirbacak (16), hafta sonu pikniğe gitmeye karar verdi. İddiaya göre, öğrencilerden Mustafa Atçı, pikniğe gitmek için babasından habersiz 34 DF 3095 plakalı otomobili aldı. 3 sınıf arkadaşı, otomobille Hayrabolu ilçesi yönüne doğru yola çıktı. Mustafa Atçı yönetimindeki otomobil, Malkara çıkışında kontrolden çıktı ve taklalar atarak ters döndü. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobildeki Mustafa Atçı olay yerinde yaşamını yitirdi, sınıf arkadaşları Ebubekir Çiğdem ile Bedirhan Demirbacak yaralandı.

Yaralı öğrenciler, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Atçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden Mustafa Atçı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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