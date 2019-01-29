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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Piknik yaparken sulama kanalına düşen müdür yardımcısı 8 gündür aranıyor

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Piknik yaparken sulama kanalına düşen müdür yardımcısı 8 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yaparken sulama kanalına düşüp kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama- kurtarma çalışmaları, 8'inci günde sürdürülüyor. Vali Ali İhsan Su, Kaylı'dan gelecek iyi haberi bekleyen ailesine ziyarette bulundu.

Olay, 22 Ocak'ta Tarsus'a bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Eski öğrencisiyle birlikte pikniğe giden Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Nihat Kaylı, bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek kayboldu.

İhbar üzerine Kaylı için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 8'inci günde de sürdürülürken, Sahil Güvenlik dalış timi ile AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütüldü. Arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar sonuca ulaşılamadı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Nihat Kaylı'nın Tarsus'ta yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Vali Su'ya ziyaretinde Kaymakam Yüksel Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar da eşlik etti.

Aramalarla ilgili Nihat Kaylı'nın eşi Aysel Kaylı ile yakınlarına bilgi veren Vali Su; itfaiye, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ziyaret, Vali Su'nun Nihat Kaylı'nın ailesiyle sohbet etmesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenmesiyle sona erdi.

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