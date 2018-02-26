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    Pıhtı atması nedir? Pıhtı atması önlenebilir mi?

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Kadir İnanır ile bir kez daha gündeme gelen pıhtı atmasının tanımı merak konusu oldu. Toplumda 'pıhtı atması' denilen ve ölüme kadar gidebilen ciddi risklere yol açan felce kadar giden, ciddi hastalıklara neden olan pıhtı atmasının merak edilenlerini derledik.

    Pıhtı atması, damarlarda biriken yağ ve kolesterol gibi maddelerin bazı bölümlerinin koparak yukarıya kan akımıyla gitmesiyle oluşur. Eğer pıhtı küçük olursa problem yaşatmazlar ancak büyük olursa pıhtılar büyük damarları tıkarlar. Eğer büyük ana damarlardan bir tanesini tıkarsa ekseriyette ağır felçler meydana geliyor.

    Pıhtı atması, tıbbi ismiyle felç halk dilinde ise inme adıyla bilinen, beynin damarsal sebeplerle bir kısım işlevini kaybetmesi olarak tanımlanan felce yol açıyor. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezitenin pıhtı atmada en önemli faktörler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme, egzersiz, karın bölgesindeki yağlarla mücadelenin yanı sıra kardiyolojik kontrollere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

    PIHTI ATMASI NASIL ÖNLENİR?

    Pıhtı atması (Venöz tromboembolizm), riskini yüksek oranda yaşayanlara verilen koruyucu tedavi ile hastalık engellenebilir, gelişmiş ülkelerde bu konuda yazılmış kılavuzlar bulunur. Hekimler ve hastalar bu kılavuzlarla farkındalıklarını artırarak ölümle sonuçlanabilecek olan bu durumu engelleyebilir.

    Uzun süre hareketsiz kalınacaksa baldır kaslarını çalıştırın,
    Mümkün olan yerlerde, aralıklarla kalkılıp biraz dolaşın,
    Yatak istirahatlerinde pıhtı oluşumunu engellemek için hareket edin,
    Gerektiğinde yaşam tarzında değişiklikler yapın,
    Kilo verin,
    Sigarayı bırakın.

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