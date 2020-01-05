Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK sözlük anlamı

Vatandaşların anlamını en çok merak ettiği kelimelerden biri de 'peyderpey'. Günlük hayatta ya da televizyon programlarında bu kelimeyi duyan vatandaşlar ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte, peyderpey kelimesinin TDK sözlük anlamı...

TKD'da yer alan bilgilere göre peyderpeyin sözlük anlamı; Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş:

