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Haber Giriş: 05.01.2020 - 22:11,Son Güncelleme:/

Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK sözlük anlamı

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Peyderpey ne demek? Peyderpey TDK sözlük anlamı

Farsça kökenli olan peyderpey kelimesi Türkçe'de cümle içinde sıklıkla kullanılmaya devam ediyor. Bu kelimeyi duyan vatandaşlar da ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini merakla araştırıyor. Peki, peyderpey ne demek?

Vatandaşların anlamını en çok merak ettiği kelimelerden biri de 'peyderpey'. Günlük hayatta ya da televizyon programlarında bu kelimeyi duyan vatandaşlar ne anlama geldiğini merak ediyor. İşte, peyderpey kelimesinin TDK sözlük anlamı...

TKD'da yer alan bilgilere göre peyderpeyin sözlük anlamı; Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş:
      

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