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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
16.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Petrol boru hattından hırsızlık! Böyle yakalandılar...

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Petrol boru hattından hırsızlık! Böyle yakalandılar...

Diyarbakır’da petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Diyarbakır merkezli Batman ve Şanlıurfa’da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması maksadıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip faaliyetine başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında, “Nitelikli hırsızlık” suçunu işleyen 17 şüpheliden 4’ünün farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda yakalandığı ve adli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, 13 şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla da Bağlar ilçesinde 3, Kayapınar ilçesinde 1, Dicle ilçesinde 1, Bismil ilçesinde 1, Yenişehir ilçesinde 4, Batman’da 1 ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 olmak üzere toplam 13 adreste dün eş zamanlı adli arama faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada, 2 adet kamyon, 36 bin litre ham petrol, petrol boru hattından hırsızlık olaylarında kullanılan delme aparatı, 6 adet cep telefonu ve 6 adet sim kart ele geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen malzemelere el konulmuş, olayla iltisaklı 13 şüpheliden, Ş.A., C.A., B.A., S.İ., A.Y., M.A., M.Ş.E., F.İ. ve S.A. yakalanarak gözaltına alınmış, A.Y isimli şahsın cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiş, M.N., Z.T., ve S.Y.’nin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Petrol boru hattından hırsızlık Böyle yakalandılar...

Petrol boru hattından hırsızlık Böyle yakalandılar...



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