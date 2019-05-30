'Pet Shop'ta yenilik yok'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Pet Shop'ta yenilik yok'
GeriGündem 'Pet Shop'ta yenilik yok'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ece EMRE
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Pet Shop'ta yenilik yok'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Pet Shop'ta yenilik yok'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın önceki gün açıkladığı hayvan hakları kanun tasarısındaki pet shop düzenlemesi tartışma yarattı. Düzenlemeye göre, 60 günden küçük hayvanlar satılamayacak, kısırlaştırılmamış hayvanların ticareti yapılamayacak ve üretim yerlerinde katalogla satış olacak. Hayvan hakları savunucuları ise pet shop’larda hayvan satışının tamamen durdurulmasını bekliyor.

MERDİVEN ALTINA İNER

Prof. Dr. Kılıç, Hürriyet’e şunları söyledi: “İki aydan küçük hayvan satışı mevcut yasada da yasak. Fakat bununla ilgili sert tedbirler alınacak. Türlerine ve ırklarına göre altı ay ile bir yıl arasında olan hayvanlar kısırlaştırıp satılacak. Eğer altı aydan öncesinde satıyorlarsa sattıkları insandan bir kısırlaştırma taahhütnamesi alacaklar. ‘Pet shop’larda hiçbir hayvanın satışına müsaade edilmesin’ gibi talepler var. Fakat bu ülkenin gerçekleri var. Bu alanda oluşmuş bir sektör var. Pet shop’larda bunu tamamen yasakladığınız takdirde merdiven altına inme, kontrolsüz bir alana taşınma gibi sıkıntılar oluşur. Uygun mekanları olan pet shop’lar orada satış yapabilirler ama uygun olmayanlar üretim yerlerinde katalog karşılığında satabilirler.”

TAKİBİNİ KİM YAPACAK

HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpola ise “Sıkıntımız hayvanların ay, gün ya da kısırlaştırılmaya bağlı olarak satılıp satılmaması değil. Hiçbir şekilde satılmaması. Pet shop’lardan alınan hayvanların çoğu terk ediliyor. Bu popülasyon musluğunu kapatmazsak başa çıkamayacak hale geliriz” dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit ise şöyle konuştu: “Şu anki kanuni düzenlemede de 60 gün yasağı vardı. Bu bir yenilik değil. Denetim olmadığı için bu yasa uygulanmıyor. 60 günden küçük hayvanlar anne sütünden kesilerek satılıyor. İnsanlar hayvanların kaç aylık olduğunu ayırt edemiyor. Yeni tasarıdaki kısırlaştırma takibini kim yapacak? Ve bu sözleşmeye kim uyacak? Bir yaşına kadar bir hayvanı pet shop’ta tutamazsın. Bu tasarı bir çıkmaz sokak. Popülasyon kontrol altına alınmalı. Pet shop’lar ve üretim çiftlerindeki satış tamamen yasaklanmalı.”

Pet shop sahibi Erdal Biroğlu ise hayvan satışının tamamen yasaklanmasının mümkün olmayacağını, cins köpeklere çok fazla talep olduğunu, denetimlerle kısırlaştırılma düzenlemesinin kontrol edilebileceğini ve böylece popülasyonun kontrol altında tutulabileceğini savundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Büyük şok yaşadılar... 6 kişi dumandan etkilendi
Ve yakalandı... O detay ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz
Müthiş görüntüler! İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı