Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPeş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...
GeriGündem Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
29.08.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...

Karabük Valiliği, Eskipazar ilçesinde köprüden düşen tankerden kimyasal madde sızmasına ilişkin, çay boyunca koruma hattı oluşturulduğunu bildirdi. Valilik "ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve bunun içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir" uyarısında bulundu. Karabük İl Sağlık Müdürü de "Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balık ölümleri yaşandı." dedi.

24
  • Valilikten tanker kazası uyarısı
  • Valilikten tanker kazası uyarısı
  • Valilikten tanker kazası uyarısı
  • Valilikten tanker kazası uyarısı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Çerkeş (Hamamlı) Çayı'na sızıntı olduğu hatırlatıldı.
Çay boyunca koruma hattı oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, "Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve bunun içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri, çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeniyle çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır." denildi.

10 KİLOMETREDE ETKİLİ OLDU

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı,  yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye diğer ilgili kurum yetkilileriyle giderek çalışmalar yaptıklarını, numunelerin alındığını söyledi.

Tankerin sahip olduğu firmayla görüşmeler yaptıklarını ve taşınan maddenin "demir 3 klorür" olduğunu öğrendiklerini aktaran Sarı, "Bu maddenin su temizliğinde yani havuz gibi alanların temizliğinde kullanıldığını öğrendik. Kazada Çerkeş Çayı'na ne kadar sızma oldu bilmiyoruz. Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu. Bu maddenin balık ölümüne neden olmasının yoğun bir miktarda suya karışmasından olduğu tahmin ediliyor. Yakınlarda HES var. Buradan çaya su bırakılacak. Maddenin bol suda buharlaşması ve etkisini azaltması için. Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı. Çankırı'nın Çerkeş, ve Karabük'ün Ovacık ile Eskipazar ilçelerinde hayvan ve bahçe sulama ile balık avlama yasakları getirildi. Kaymakamlıklar bu konuda çalışma yapıyor." diye konuştu.

Sarı, kimyasal maddeyle ilgili net cevabın analiz raporlarının çıkmasının ardından verilebileceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşmüştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

5 vatandaşı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi

Peş peşe kritik 'kimyasal' uyarı: İkinci bir duyuruya kadar...

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

FETÖ’nün mahrem imamı ve üst düzey ablası yakalandı