Peş peşe imzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Zirvede 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata varıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye ve Özbekistan olarak siyasi - askeri ve ekonomik tüm konuları ele aldık. Bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerdeki gelişim memnuniyet verici. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.

-Bugün değerli kardeşim ile birlikte katılacağımız iş forumu da önemli. Zira geniş katılımlı farklı alanlarda bir iş adamları grubu ile buradayız. Karşılıklı olarak iş adamlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Girişimcilerimizin Özbekistan'da ne tür yatırımlar yapabilirler? Onlara bir heyecan vermenin gayreti içinde olacağız. Özbekistan'ın pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyoruz.

-Esasında değerli kardeşimin liderliğini bir tezahürü olan açılımlar bana bir Özbek atasözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark kazar bin kişi su içer. Değerli kardeşim attığı cesur adımlarla Özbekistan ve bölgemiz için yeni bir su arkı inşa ediyor. İnşallah bu kanal Özbekistan'ı daha müreffeh günlere ulaştıracaktır. Özbekistan, çevre ülkelerle de çok iyi olduğu için bölgede barış artıyor. Kırgızistan ve Tacikistan ile ilişkilerin iyileşmesi bizleri de mutlu etmiştir.

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