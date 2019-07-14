Peş peşe ihbarlar... Biri vapurdan düştü diğeri köprüden atladı
Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Denizde Dayanışma Derneği ekipleri, Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapurdan bir kişinin Kabataş civarında denize düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ekiplerin, diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.
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