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İHA-AA-DHA
10.12.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Peş peşe gelen depremlerden sonra sokağa döküldüler

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Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.

Afad ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Kandilli'nin açıklamasına göre 23.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Peş peşe gelen depremlerden sonra sokağa döküldüler

Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

Peş peşe gelen depremlerden sonra sokağa döküldüler

"OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Peş peşe gelen depremlerden sonra sokağa döküldüler

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

DEPREM TEKİRDAĞ’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen deprem, Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

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