Peş peşe FETÖ operasyonları: Muvazzafların da olduğu çok sayıda gözaltı
Isparta ve Yalova merkezli onlarca ilde yapılan FETÖ operasyonlarında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Isparta merkezli 16 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Isparta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mayıs günü operasyon yaptı. Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 18 muvazzaf asker, sorgulanmak üzere Isparta TEM Şubesi'ne götürülürken, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalaması için operasyon devam ediyor.
YALOVA MERKEZLİ 11 İLDE DE GÖZALTILAR VAR
Yalova merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
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