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    Pes dedirten savunma! 'Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı'

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    19.03.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Antalya’da kablo hırsızlığından yakalanan 3 şüpheliden B.E., suçlamaları kabul etmedi. B.E. ifadesinde, "Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı" dedi.

    Polisi alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı. Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    “Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak.”
    Şüpheli B. E.

    B.E’nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi. B. E. ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

     

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    Etiketler: ANTALYA , hırsızlık , Gözaltı , gündem
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