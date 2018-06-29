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    Pes dedirten savunma! Askerlik arkadaşını arıyormuş...

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    29.06.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    ADANA'da, girdiği evden cep telefonu çalan Kemal Kekik (23), "Asker arkadaşımı arıyordum, hırsızlık yapmadım" dedi.

    Olay,Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan İrfan Y., cep telefonunun şarja takıp evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen İrfan Y., cep telefonunun çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerinden eşkalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

    Pes dedirten savunma Askerlik arkadaşını arıyormuş...

    'KAVGA ETTİĞİM ADAMLA, ASKER ARKADIŞIMI ARIYORUM'

    Polis ayrıca, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evden 800 lira değerindeki cep telefonunu çalıp kaçan kişinin verilen eşkalle aynı olduğunu saptadı. Soygunların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Kemal Keklik olduğunu belirledi. Hırsızılık suçundan çok sayıda sabıkası olan zanlı kısa sürede yakalandı.

    Emniyete götürülen Keklik sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim. Apartamana asker arkadışımı aramak için girdim. Vatandaşlar beni merdivende görmüş olabilir, fakat ben telefon çalmadım" dedi. Polisin diğer olayı hatırlatması üzerine de Keklik, "Diğer eve de kavga ettiğim adamı bulmak için için girmiştim" dedi.

    İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: adana , cep telefonu , savunma , son dakika , haberler
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