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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
DHA
28.08.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

'Pes' dedirten savunma

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'Pes' dedirten savunma

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasına kızını bağlayan ve büyük tepki çeken İdris K., kızı F.K. ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.

İdris K., Kurban Bayramı tatili için yakın bir köyde oturan akrabalarını ziyaret ettiklerini belirterek olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

’KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM’

"Dodurga köyümüzden Yaylakent beldesine doğru seyir halinde iken çocuğum arabanın bisiklet koyulan yerine binmek için çok ısrar etti. Ben ’Olmaz’ dediysem de kızım çok ısrar etti. 8 çocuğum var. Bu nedenden dolayı yol güzergahındaki bir çeşmenin yanına durdum. Kızımın ısrarına dayanamadım. Arka koltukta abileri izledi, aracımın arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum. 15-20 kilometre hızla, yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Böyle bir şey yok. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok.Bana trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesildi. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Yine de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Başka ceza gelirse devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Yaptığım işten pişmanım. Aracımın arkasındaki bisiklet taşıyıcı, çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığını söyledi satıcı firma."


Pes dedirten savunma


Pes dedirten savunma


Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasına kızını bağlayan ve büyük tepki çeken İdris K., kızı F.K. ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.
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