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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AKSARAY (İHA)
13.04.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Pes dedirten olay! Yayaya çarptı arabası için ağladı…

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Pes dedirten olay! Yayaya çarptı arabası için ağladı…

Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağladı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, "Arabam ne hale geldi" diye gözyaşı döktü.

Kaza, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menşure Nur Y. (23) idaresindeki 51 AAH 718 plakalı otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen Ayşe A.'ya (45) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"ARABAM NE HALE GELDİ"

Yayaya çarpan kadın sürücü kazanın etkisiyle sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kazanın şokunu üzerinden atamayan kadın sürücü Menşure Nur Y., bir süre sonra olay yerine gelen babasına ağır hasar alan arabasını göstererek, "Arabamı ne hale getirdi baba ya" diye ağlamaya devam etti. Kadın sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken aynı sözleri polislere de söyleyerek, "Arabam ne hale geldi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pes dedirten olay Yayaya çarptı arabası için ağladı…

Pes dedirten olay Yayaya çarptı arabası için ağladı…


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