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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BATMAN (İHA)
13.02.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Pes dedirten olay! Balık ve ekmeğin içinden para çıktı…

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Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30'a yakın dilencinin yakalandığı operasyonda, dilencilerin ekmek ve balıkların arasına para gizledikleri görüldü.

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  • Dilencilerin paraları gizledikleri yer bu kadarına da pes dedirtti
  • Dilencilerin paraları gizledikleri yer bu kadarına da pes dedirtti
  • Dilencilerin paraları gizledikleri yer bu kadarına da pes dedirtti
  • Dilencilerin paraları gizledikleri yer bu kadarına da pes dedirtti
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Batman Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, dilencilerin ekmek ve balıkların arasına para gizlediğini gören zabıta ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk operasyonunda 30 dilenci yakaladı. Kadın zabıta ekipleri tarafından üstleri aranan dilencilerin paralarını sakladıkları yerler, bu kadarına da pes artık dedirtti. Dilencilik yaparak kazandıkları paraları ekmek ve balıkların arasına saklayan şahısların, yapılan aramalarının ardından üzerlerindeki paralara el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, haklarında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapıldıktan sonra Göç İdaresi ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek yasal işlem başlatılması için tutanak tutuldu.

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