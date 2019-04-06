'Pes' dedirten kaza! Böyle çarptı ve kaçtı
İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü lüks aracıyla bir kıza çarptı. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken ve bir kişinin yaralandığı, bir kişinin kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz aylarda Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kız öğrenci yolda yürürken arkalarından gelen lüks bir araba öğrencilerden birine çarptı. Kız öğrenciye tam kaldırıma çıkacağı sırada araç çarparken genç kız çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırıma düştü. İddiaya göre sürücü yoluna devam etti.
O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin arkasından gelen sürücünün, bir kıza çarptığı diğer öğrencinin ise şans eseri kurtulduğu görülüyor. Kaza sonrası yerden başını tutarak kalkan kızın yardımına ise yanındaki arkadaşı koştu.
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