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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA)
09.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

'Pes artık' Yakalanınca bayılma numarası yaptı

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ESENYURT'ta yabancı uyruklu çift, kuyumcuya girerek el çabukluğuyla sahte bilezikle gerçek bileziği değiştirdi. Kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanan dolandırıcı kadın bayılma numarası yaparken tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Sahte bileziği gerçeğiyle değiştirdi; yakalanınca bayılma numarası yaptı
  • Sahte bileziği gerçeğiyle değiştirdi; yakalanınca bayılma numarası yaptı
  • Sahte bileziği gerçeğiyle değiştirdi; yakalanınca bayılma numarası yaptı
  • Sahte bileziği gerçeğiyle değiştirdi; yakalanınca bayılma numarası yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt'ta bir kuyumcuda meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dolandırıcı çift, kuyumcunun önüne gelerek yaklaşık 6 bin liralık bir bileziği gözlerine kestirdi.

İçeri girerek bilezik almak istediklerini söyleyen ikiliye kuyumcu istedikleri bileziği verdi.  Dolandırıcı kadın bileziği bileğine taktı ve koluna takılı diğer taklit bileziği kolundan çıkardı.

Bu sırada görevliden başka bir bilezik isteyen dolandırıcılar kuyumcuyu oyaladı. Kadının kolundan çıkardığı taklit bileziği yanındaki adam görevliye verdi. 

BAYILMA NUMARASI YAPTI 

Kuyumcu bileziği eline aldığında durumdan şüphelendi.  Kadının kolunu kontrol eden kuyumcu gerçek bileziği buldu. Yakalandığınca paniğe kapılan kadın dolandırıcı bayılma numarası yaptı.  

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Serdar Bektaş 10 senelik kuyumcu olduğunu söyleyerek , " 2 kişi geldiler önce vitrinden baktılar.  Elindeki sahte altınla aynısı dükkanda varsa kuyumcuya öyle giriyorlar.  Bileziklere bakmak istediklerini söylediler.  

Bilezik modelini verdim bayanda koluna taktı.  Taktı çıkardı bir kaç kere korkuyordu galiba. Sonra başka bir model istedi.

Elime aldığımda sahte olduğunu anladım.  Sonra polisi aradık gereken yapıldı. Fiyatı 6 bin liraydı" diye konuştu. 

CÜZDAN DA ÇALMIŞLAR 

Öte yandan aynı çiftin bir başka kuyumcudan da tezgah üzerinde bulunan bir cüzdanı çalma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. 

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