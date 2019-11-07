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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
07.11.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

'Pes artık' Maket polis aracından hırsızlık kamerada

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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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  • Maket polis aracından hırsızlık kamerada
  • Maket polis aracından hırsızlık kamerada
  • Maket polis aracından hırsızlık kamerada
  • Maket polis aracından hırsızlık kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kazalarının önüne geçmek için Fethiye- Antalya Karayolu üzerindeki Uğurlu Kavşağı'na yerleştirilen maket polis aracının tepe lambası, güneş paneli ve aküsü, geçen 31 Ekim günü çalındı.

Pes artık Maket polis aracından hırsızlık kamerada


Hırsızları yakalamak için harekete geçen polis, kavşaktaki mobese görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, olay yerine geldikleri otomobilde arıza varmış gibi davranan 2 şüphelinin, maket araçtaki elektrik tesisatını söktüğünü görüldü.

Plakası belirlenerek takibe alınan otomobildeki şüphelilerin, kısa mesafe sonra çaldıkları elektrik aksamındaki fazlalıkları çöpe attıkları da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelilerin Fethiye'deki bir otelde çalışan Beytullah İ. ile amcasının oğlu Yusuf İ. oldukları tespit edildi. İki şüphelinin içinde bulunduğu otomobil dün akşam, hırsızlığın gerçekleştiği kavşakta durduruldu.

Otomobilin bagajında çalınan tepe lambasını bulan polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Seydiler Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada da akü ve güneş panelleri ele geçirildi.

Kuzenler, sorgularının ardından 'hırsızlık' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. 

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