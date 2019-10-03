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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

'Pes artık' Gerçek mesleği ortaya çıktı

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'Pes artık' Gerçek mesleği ortaya çıktı

Samsun'da 4 farklı sahte basın kartıyla trafikte seyir eden bir otomobil sürücüsü, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetinin ihbarı üzerine gözaltına alındı.

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  • Gazeteciler Cemiyeti uyardı, emniyet el koydu
  • Gazeteciler Cemiyeti uyardı, emniyet el koydu
  • Gazeteciler Cemiyeti uyardı, emniyet el koydu
  • Gazeteciler Cemiyeti uyardı, emniyet el koydu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun'da 'sahte basın kartları'na yönelik büyük bir mücadele içerisine giren 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, 'pes artık' dedirtecek bir sahtekarlığı ortaya çıkardı.

İlkadım İlçesi Uğur Mumcu Parkı önünde park etmiş üzerinde '4 farklı basın kartı' olan bir otomobil fotoğraflanarak, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a iletildi.

Bunun üzerine hareket geçen Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, konuyu emniyet muhabiri bir cemiyet üyesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Trafik ekipleri tarafından yakalanarak kartlarına el konulan şahıs, 'Sahte basın kartı hazırlamak ve taşımaktan' dolayı ifade vermek üzere savcılığa götürüldü.

GAZETECİ DEĞİL İNŞAATÇI

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Mesleği inşaatçı olan sözde gazeteci, gerçeğine tıpa tıp benzettiği sahte basın kartlarını aracına ön ve arka camlarına takarak, Samsun sokaklarında seyir ediyordu.

Şahıs, sarı basın kartına benzetilmiş kartların dışında 'Polis Medya' diye kart bile bastırmış.

Üyelerimizin uyarısı ile işin üzerine gittik ve emniyet muhabiri arkadaşlarımızın girişimi ile kendisinden şikayetçi olduk.

Şahıs yakalandı ve kartlarına el konuldu. Ayrıca olayı bildirdiğimiz PARKTEK firması da yasal işlem başlattı ve araç sahibine ceza kesti" dedi.

“SAHTEKARLIKLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Araçta ve şahsın üzerinde başka sahte basın kartları bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Çakır, "Olay güvenlik güçlerine intikal ettirildi.

Takipçisi olacağız. Duyarlı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sahte basın kartı yaptırmak, taşımak suçtur. Bu tür sahtekarlıklara karşı mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

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