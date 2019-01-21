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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

''Pes artık'' dedirten olay! Yangını fırsat bilip...

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''Pes artık'' dedirten olay! Yangını fırsat bilip...

İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın içindeki merdiven altına koyulan bebek arabalarında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar binayı boşalttı. Bina sakinleri yangını söndürmeye çalışırken, durumu fırsat bilen hırsızlar ise, binadaki dairelere girerek 2 tableti çalıp kayıplara karıştı.

Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Sultan Murat Mahallesi Özdemir Sokak’ta bulunan Yusuf Dol Apartmanı’nda saat 22.30 sularında yangın çıktı. Girişte bulunan bebek arabalarında çıkan yangında, durumu fark eden apartman sakinleri hemen kendilerini dışarıya attı.

Pes artık dedirten olay Yangını fırsat bilip...


Yangın daha sonra bir lokantadan getirilen yangın tüpüyle oradaki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Ancak yangın esnasında ilginç bir olay yaşandı. Binada yangın devam ettiği anda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, oluşan panik anından yararlanıp iki daireye girerek hırsızlık yaptı. Önce 4 numaralı dairenin sahibi Ayşe Han’ın evine giren hırsızlar bir şey bulamayınca sadece bir tablet alarak çıktı.

Ardından hırsızlar bina sahibi de olan Yusuf Dol’un dairesine girdi. Burada da bir şey bulamayan hırsızlar diğer dairede olduğu gibi buldukları tableti alarak kayıplara karıştı. Çıkan yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. 

“O ARABALARI HIRSIZLAR MI YAKTI, YOKSA FIRSATTAN MI YARARLANDILAR BİLEMİYORUZ”

Hırsızın yangını bizzat mı çıkardığını yoksa fırsattan mı faydalanmak istediğini bilmediğini dile getiren Yusuf Dol, “Tam 22.30’da eşim aradı. Binada yangın var dedi. Hemen koşa koşa geldim. Bizim binada 10 tane daire var. Her dairede 3-4 tane çocuk var. Bunlar bebek arabalarını merdiven altında koyarlar. Birileri gelmiş, bu merdiven altındaki arabaları yakmış. Eşim dışarıdan gelene kadar komşular, yakınlarda bulunan bir lokantadan getirdiği büyük tüple yangını söndürmüş.
Pes artık dedirten olay Yangını fırsat bilip...

İtfaiyeye telefon açmışlar. Yangından dolayı kimse kapısını tam olarak kapatamadan çıkmış. Bu arada hırsız gelmiş. O arabaları hırsız mı yaktı, yoksa hırsız fırsattan mı faydalanmak istedi, onu da bilemiyoruz. Hemen 4’üncü daireye giriyor. Oradan bir çantayı karıştırıyor. Hiçbir şey bulamıyor. Tablet alıp gidiyor. Sonra benim daireme giriyor.

Buradan da bir tablet alıyor. İki tableti de poşete koyuyor. Tesadüfen hırsız salonun ışığını yakıyor. Kızım aşağıdan görüyor. ‘Işık niye yandı’ diye yukarı çıkıyor. Herhalde panikle hırsız balkona saklanıyor. Kızım oraya dikkat etmemiş. Diğer iki tableti almaya fırsat bulamamış” dedi. 

“İNSANLAR BİNADA CAN DERDİNDE, HIRSIZ GELMİŞ DAİRELERE DALIYOR”

Yangının alt katta bulunan tekstil atölyelerine sıçraması durumunda çok kişinin canına mal olabileceğini söyleyen Dol, “Bodrum katta tekstil atölyeleri var. Bu yangın oraya sıçrasaydı itfaiye zor başa çıkardı ve yangın büyüseydi en az 4-5 kişinin canına mal olurdu. 8 numarada bulunan dairede yatalak bir kadın var. Her dairede 4-5 tane çocuk var.

Yangın büyüseydi anne kendini mi kurtarırdı yoksa çocuğunu mu kurtarırdı? Hakikaten Allah korumuş. Polis geldi, tutanak tuttu, parmak izlerini aldı. İki kişi girmiş galiba. İnsanlar binada can derdinde, hırsız gelmiş dairelere dalıyor. Bu hırsızlar günbegün çoğalıyorlar. Bu böyle gitmez" diye konuştu. 

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