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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

'Pes artık' dedirten olay! Polis: “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” dedi

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'Pes artık' dedirten olay! Polis: “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” dedi

İstanbul Esenler’de torbacı çiftin evine operasyon düzenleyen narkotimler, koçbaşıyla kapısını kırarak girdiği evde çok miktarda toz esrar ile extacy hap ele geçirdi. Operasyon esnasında polis, 9 yaşındaki çocuğun pencereden attığı uyuşturucuları ise pamuklu çubuk ile yerden topladı. Gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de karı ve kocanın “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılığı yaparak uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen tim, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Menderes Mahallesi 315 Sokak’taki daireye baskın düzenledi. Polis uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Pes artık dedirten olay Polis: “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” dedi

İçeride torbacının eşini yakalayan polis, didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evdeki kumaşların arasında çok miktarda toz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin lira ele geçirildi. 

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PENCEREDEN UYUŞTURUCU ATTIRDI

Öte yandan operasyon esnasında polisin sesini duyan torbacı kadın, 9 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu maddeleri pencereden attırdığı tespit edildi. Polis yerde toz haline gelen extacy hapları, pamuklu çubuklar yardımıyla yerden topladı.
Pes artık dedirten olay Polis: “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” dedi

Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.

TORBACI ÇİFT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında aramaların ardından evde yakalanan torbacı Münevver D. gözaltına alınarak evde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte Esenler Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Firar konumunda olan torbacının eşi Salih D. ise avukatıyla birlikte savcılığa gelerek teslim oldu. Torbacı çift işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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