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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

''Pes artık'' dedirten olay! Her şey 2 dakika içinde oldu

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''Pes artık'' dedirten olay! Her şey 2 dakika içinde oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir çiğ köfteci şubesine gece saatlerinde ellerini ve yüzlerini saklayarak giren 3 kişi, içeriden 2 dakika içerisinde yaklaşık 400 TL para ve 10 bin TL değerinde elektronik cihaz çaldı. Şahısların iş yerini soyma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 21 Ocak'ta gece saat 03.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere Samet Keskin, çiğ köfte ve tatlı siparişleri yaptığı iş yerini gece saat 02.30’da kapatarak evine gitti. Keskin’in ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz 3 kişi, iş yerinin kapısını yaklaşık zorlayarak kilidi kırıp içeri girdi.

Pes artık dedirten olay Her şey 2 dakika içinde oldu


Şahıslardan 1’i dışarıda beklerken, içeri giren yüzleri ve ellerini şapka ve eldivenlerle saklamaya çalışan 2 kişi, iş yerinden yaklaşık 2 dakika içerisinde 1 adet plazma TV, yaklaşık 3 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve kasa içerisindeki yaklaşık 400 TL civarında para çaldı. Çaldıkları elektronik cihaz ve paralarla birlikte dışarı çıkan şahıslar, koşarak olay yerinden uzaklaştı. 

SOYULDUĞUNU ANLAYINCA ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Öğlen saatlerinde iş yerine gelen Keskin, kapı kilidini kırılmış vaziyette buldu. İş yerine giren Keskin, televizyon, cep telefonları, dizüstü bilgisayar ve kasadaki paraların çalındığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 10 bin TL değerinde elektronik cihaz ve bir miktar para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İlk kez iş yerinin soyulduğunu söyleyen Keskin ise, hırsızların içeride bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki motosikleti ise kilitli olması sebebiyle çalamadıklarını ifade etti. 

"SABAH GELDİĞİMİZDE KAPIYI KIRIK BİR VAZİYETTE BULDUK"

Öğle saatlerinde döndüğünde iş yerini soyulmuş bir şekilde bulduğunu ve durum karşısında çok şaşırdığını söyleyen Samet Keskin, daha sonra durumu hemen polis ekiplerine bildirdiğini ifade ederek, "Biz dün gece saat 02.30 gibi kapanışı yaptık, evimize gittik. Sonra öğlen geldiğimizde kapıyı kırık bir vaziyette bulduk. Kilidi kırmışlar.

Daha sonra içeriye girdiğimizde televizyon, dizüstü bilgisayar, kasa, telefon ve paraların olmadığını gördük. Her şeyi götürmüşler. İçeride paket servisi yaptığımız motosiklet vardı. Onu da zorlamışlar ama götürememişler anahtarını bulamadıkları için. 10 bin TL civarında zararımız var. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi. 

HIRSIZLARIN İŞ YERİNİ SOYMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kimliği belirsiz 3 şahısın iş yerini soyma anları iş yeri içerisinde ve caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen olayda yürüyerek iş yerinin önüne gelen 3 kişinin bir süre kapıyı zorladıkları görülüyor.

Kapının kilitlerini kırarak içeri giren 3 kişiden 2’si içeride bulunan kasa içerisindeki yaklaşık 400 TL civarında parayı, televizyon, dizüstü bilgisayar ve telefonlar ile kasayı çalıyor. Daha sonra dışarı çıkan iki kişi, dışarıda bekleyen şahısla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. 

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