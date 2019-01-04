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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)
04.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

'Pes artık' dedirten hırsızlık

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'Pes artık' dedirten hırsızlık

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz’ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi ’Çapkın’ isimli papağanı çaldı. Alaz, 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çaldıklarınız sizin olsun, ’Çapkın’ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm" dedi.

Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki Yaşar Alaz’ın işlettiği kebapçıya, önceki gece, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yapmak için girdi. Kebapçıdan kafeste bulunan, Jako cinsi ’Çapkın’ isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Sabah kebapçıya gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak, açıldığını fark etti.

Pes artık dedirten hırsızlık


İçeri giren Alaz, papağanının kafesinin boş olduğunu, içinde tüylerin bulunduğunu, televizyonun, kasadan paranın ve bazı eşyaların çalındığını görünce İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği ’Çapkın’ adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, hayvanın sürekli masalarda dolaşarak, müşterilerin elinden beslendiğini söyledi. Papağanın telef edileceğinden korktuğunu belirten Alaz, seslendiği hırsızlardan ’Çapkın’ı getirmelerini istedi. Alaz, "Çaldıklarınız sizin olsun, ’Çapkın’ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur ’Çapkın’ımı getirin" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kebapçıda detaylı inceleme yaparak, delil topladı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinde ise minibüs sürücüsünün Yaşar Alaz’ın işlettiği kebapçının yanına gelerek, park ettiği, içinden inen 2 kişinin de yüzlerini kapatarak, çevrede dolaştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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