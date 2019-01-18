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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

''Pes artık'' dedirten görüntü! İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler

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''Pes artık'' dedirten görüntü! İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler

Adana’da iş bulamadığını öne süren bir genç, 4 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. İkna edilerek aşağı indirilen genci görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 63014 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan ve iş bulamadığı için bunalıma giren Mahmut A. (19), intihar etmek için 4 katlı bir binanın damına çıktı.

Pes artık dedirten görüntü İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler

Mahmut A. kendisini ikna etmek için yukarı çıkanları görünce kendisini aşağı sarkıttı. Çevredeki meraklı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Pes artık dedirten görüntü İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Gencin yanına çıkan polisler, Mahmut A.’yı ikna ederek aşağı indirdi. Mahmut A. bir daha intihara kalkışacağını söyledi.
Pes artık dedirten görüntü İntihar etmek isteyen genci böyle izlediler

Mahmut A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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