'Pes artık' dedirten dolandırıcılık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Pes artık' dedirten dolandırıcılık
GeriGündem 'Pes artık' dedirten dolandırıcılık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
26.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Pes artık' dedirten dolandırıcılık

Adana'da sahte parayla iki klima alan ve evlerindeki baskında da 600 lira sahte para ile iki sahte bilezik bulunan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesindeki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre Ali Can T. (24) sevgilisi Sebiha Ü. (36) ve arkadaşı Gözde Gülizar A. K. (32) 2. el eşya satan bir iş yerine girdi. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, klima almak istediklerini söyledi. 2 klima alan zanlılar 2 bin 400 lira sahte parayı Suriye uyruklu H.A.’ya verdi. Klimaları bir taksiye yükleyen şüpheliler iş yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi H.A. sattığı klimaların parasını inceleyince sahte olduğunu anladı ve polise haber verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin kendilerini aradığından haberi olmayan zanlılar sahte 200 lirayla bir marketten sigara aldıktan sonra para üstü olan 185 lirayı ceplerine koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Mafesığmaz Mahallesi’ndeki evde yakalandı.

Polis zanlıları gözaltına alırken evde de arama yaptı. Yapılan aramada 600 lira sahte para ile 2 sahte bilezik bulundu. Klimaları sahibine teslim eden polis, zanlıları sorgulamaya başladı. Paraların sahte olduğunu kabul eden zanlılardan suçu birbirinin üzerine attı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıkan zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tarihin en büyük operasyonu! Boğaziçili kalpazan çıktı
Rüşvet, video, sahte belge! Adliyede milyon dolarlık skandal böyle ortaya çıktı...
'İçerisi çocuk kaynıyor, ellerinde sigara ve alkol! Sağlık Bakanı'nı aradım'
Diplomata 5 kurşun... ‘Abla burada işler karıştı’