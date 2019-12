'Pes artık!' Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı

Olay, geçen hafta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aydır park halinde olan 33 RS 447 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek, aracın suç kaydı olan kaportacı Alican D. ile galerici Kazım C. tarafından çekici ile çalındığını ve sanayi sitesine götürüldüğünü tespit etti.



MOTORU KENDİ ARACINDA, OTOMOBİL HURDACIDA ÇIKTI



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alican D. ile Kazım C.'yi gözaltına aldı. Çalınan araç ise hurdacıda parçalanmış halde bulundu. Otomobil motorunun yerinde olmadığını fark eden polis, yaptığı araştırmada motorun Alican D.'nin aracına takıldığını belirledi. Alican D.'nin, 'Aracım arızalandı' diyerek çağırdığı çekici ile kendi aracıyla aynı marka ve modelde olan otomobili çalarak motorunu kendi aracına taktığı, otomobil parçalarını ise 680 liraya hurdacıya sattığı belirlendi.



Alican D. ile Kazım C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



'MAĞDUR OLDUM'



Kahramanmaraş'ta, park halindeki otomobili çaldıktan sonra motorunu söküp geri kalanını hurdacıya sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım C. mahkeme tarafından tutuklanırken, Alican D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapan Alican D., motoru için otomobili Kazım C.'den 750 lira vererek satın aldığını, polis gelene kadar aracın çalıntı olduğunu bilmediğini öne sürdü. Alican D., "Kazım C., aracımdaki arızayı biliyordu. Kendisi bana benim aracımın motoruna sahip hurda bir araç olduğunu söyledi. Cuma günü 750 liraya anlaşıp parasını verdim, cumartesi günü de çekici göndererek Kazım C.'nin tarif ettiği yerden otomobili aldırdım. Araç da zaten çalışır durumda değildi. Daha sonra otomobilin motorunu söküp kendi aracıma taktım, geri kalan kısmını ise 680 liraya hurdacıya sattım. Pazartesi günü gelen polisle aracın çalıntı olduğunu öğrendim. Aracımın sorununu gidermek isterken mağdur oldum" diye konuştu.