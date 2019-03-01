''Pes artık'' 33 kişiyi böyle dolandırdı! 165 yıl hapsi isteniyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri''Pes artık'' 33 kişiyi böyle dolandırdı! 165 yıl hapsi isteniyor...
GeriGündem ''Pes artık'' 33 kişiyi böyle dolandırdı! 165 yıl hapsi isteniyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
01.03.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

''Pes artık'' 33 kişiyi böyle dolandırdı! 165 yıl hapsi isteniyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
''Pes artık'' 33 kişiyi böyle dolandırdı! 165 yıl hapsi isteniyor...

BURSA'da, sahte diploma ile açtığı 'Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi' ne gelen 33 kişiyi tedavi etme vaadiyle dolandırmakla suçlanan tutuklu sanık Emre Nuri Korkut (40) için savcı, 165 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bursa’da bir yıl önce Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi açan, Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, ABD'de bir üniversiteden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Pes artık 33 kişiyi böyle dolandırdı 165 yıl hapsi isteniyor...

Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi, kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvan  belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından geçen yıl, 22 Şubat'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak, Bursa Cumhuriyet savcısının itirazı üzerin Korkut, mahkemece tutuklandı.

'BİR HAFTA DENEME SÜRESİ ÜCRETSİZ'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut’un davasına devam edildi.
Pes artık 33 kişiyi böyle dolandırdı 165 yıl hapsi isteniyor...


Duruşmaya Korkut ile avukatı ve bazı şikayetçiler katıldı.  Korkut, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Ben gelen kişilere öncelikle bana sordukları doktordan ziyade düzelecek miyim sorusuydu.

Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte çalışmalara kendi gibi diğer arkadaşlara istişare fırsatı bularak her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, devam etmek istiyor musunuz diye burada herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" sözlerini tekrarladı.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Korkut hakkında 33 müştekiye yönelik dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 165 yıla kadar hapis talep etti.

Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Emre Nuri Korkut, olaydan dolayı pişman olduğunu, iki müşteki ile uzlaştığını, tahliye edilmesi halinde diğerlerinin zararını gidereceğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmayı da karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Binali Yıldırım'dan 'Kolay İstanbul' formülü: İlk kez Kanal D'de açıkladı

Mersin’de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları...

Gece yarısı korkunç olay!