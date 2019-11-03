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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)
03.11.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

'Pes artık' 29 saniyede kayıplara karıştılar

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KAĞITHANE'de belirli marka otomobillerin farlarının motosikletli hırsızlar tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin iki farını 29 saniyede söken hırsızlar kayıplara karıştı. Polis, aynı gece aynı marka 7 otomobilin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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  • Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
  • Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
  • Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
  • Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
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Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde, önceki gün 02.17'de meydana geldi. Otomobilini akşam saatlerinde evinin önüne park eden Çağatay Erenel, sabah aracının yanına geldiğinde iki farın da çalınmış olduğunu  fark etti. Polis karakoluna giderek şikayette bulunan Erenel, burada, kendi otomobilinin markasıyla aynı olan 7 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi.

ZARAR 30 BİN LİRA

Çağatay Erenel', 'Akşam arabamı park ettim. Sabah arabayı almaya gittiğimde arabanın farlarının olmadığını gördüm. Polise haber verdik. Geldiler gerekli işlemleri yaptılar. Şikayetçi olmak için karakola gittik. O akşam 7 tane daha aracın farlarının çalındığını öğrendik. Aracı servise bıraktık. Servistekiler de 200'den fazla aracın kendilerine geldiğini söylediler. Servis 25-30 bin arasında fiyat çıkarttı bize. Yapanlardan şikayetçiyiz, bulunmasını istiyoruz. Araştırdığımıza göre hırsızlar sipariş üzerine çalışıyorlarmış'' diye konuştu. 

HER İKİ FARI DA 29 SANİYEDE ÇALMIŞLAR  

Motosikletli hırsızların, otomobilin farlarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi motosikletle otomobilin yanına geliyor. Bir kişi motosikletten inerek farları yerinden sökmeye başlıyor. 29 saniyede biten hırsızlığın ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşıyorlar.

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