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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
11.03.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Pert vurgunu... 200 kişiyi böyle dolandırmışlar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Pert vurgunu... 200 kişiyi böyle dolandırmışlar

İstanbul’da, perte çıkmış ya da ağır hasarlı araçlar üzerinden yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yapan 12 kişilik çete çökertildi. Çete elebaşı H.D ve çete üyeleri lüks restorana düzenlenen Özel Harekat Timleri destekli operasyonla yakalandı.

İddialara göre, yapılan şikayetler üzerine çete üyeleri 2 ay teknik ve fiziki takip altına alındı. Çete, Silivri’de faaliyet gösteriyordu. Elebaşılığını H.D yapıyordu. Perte çıkmış ya da ağır hasarlı araçlara yeni plaka alınıyordu. Yeni alınan plakalar üzerinden araçlar internet siteleri üzerinden satışa çıkarılıyordu.

Alıcılar araçları almak için geldiğinde, tanıdık eksperler ya da eksper olarak gösterilen çete üyeleri araçların sorunsuz olduğunu söylüyordu. Alıcıların İstanbul dışındaki kentlerden olmasına özen gösteriliyordu.

Fiyatları biraz düşük tutulması nedeniyle tuzağa düşen alıcılar araçları alıyordu. Daha sonra araçların şasi numaralarından pert ya da ağır hasar kaydı olduğunu öğrenen alıcılar araçları geri vererek paralarını istediğinde ise çete üyeleri tarafından dövülüyordu.

Çetenin yaklaşık 200 kişiye bu şekilde araçları sattığı tespit edildi. Çetenin kurbanlarını Anadolu’daki kentlerden seçtikleri tespit edildi. Yozgat’tan gelen bir alıcının aracıyla dönerken Bolu’da aracın arızalandığı ve aracının pert kaydı olduğunu öğrendiği belirtildi.

Çetenin tespit edilen 200 kişiden yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirtildi.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Özel Harekat Timleri desteğinde çete elebaşı H.D ve çete üyelerinin bulunduğu lüks restoran girildi. Lüks restoranın da arasında bulunduğu adreslerde H.D ve 11 çete üyesi gözaltına alındı. Adreslerde 3 tabanca, satış sözleşmeleri ve 15 bin TL ele geçti. H.D, yardımcıları B.Y, G.Y ve S.Y kardeşlerin de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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