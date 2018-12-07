Pert kaydı nedir? Pert araç durumunda yapılması gerekenler
Pert kaydı nedir sorusunun yanıtı, milyonlarca sürücü tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Trafikte yaşanan kazanan ardından araçta yüzde 70 civarında oluşan hasarın ardından pert kaydı oluşur. Peki, pert araç durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
Pert araç herhangi bir trafik kazasında aracın ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelmesi yani değerini kaybetmesi demektir. Kasko sigortasında %70’den fazla hasara uğrayan araçlar pert araç olarak ifade edilir. Pert olan araçlar için sigorta şirketi aracın o günkü değerini maddi olarak öder. Pert olan aracın durumu plakasına işlenir. İşte bu durumda pert kaydı oluşur.
PERT ARAÇ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Kaza sonucu araç pert olduğunda sigorta şirketinin zararı karşılaması için yapılması gerekenler vardır.
Sigorta şirketine 5 gün içerisinde haber verilmelidir ve aracın incelenmesi için exper istenmelidir.
Exper gerekli incelemeleri yaptıktan sonra onarım masraflarının aracın kaza günündeki değerinden fazla olduğunu görürse, sigortalı aracın bedeli ödenir.
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