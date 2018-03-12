Personele verilen primlerin vergilendirilmesi nasıl olur? Yemek parası için vergi sınırı

İşletmelerin çalışanlarına yeni yıl ve bayram kutlaması için, özel günlerini kutlamak için veya başarıya endeksli prim olarak vereceği hediyeler, yardımlar vergiye tabi. İşletmeler; çalışanlarına giyim eşyası, gıda maddeleri de verebilir. Nakdi olmayan bu teslimlerin KDV’si de dikkate alınarak çalışanın ücret bordrosuna dâhil edilmesi gerekiyor.



Dolayısıyla ‘ücret’ gibi görülüp üzerinden GV (GVK Md. 61) ve damga vergisi hesaplanması gerekiyor. Çalışanlara verilecek vergiye tabii hediyelerin vergi

oranı ise, çalışanın hediyeyi aldığı aydaki GV oranında olacaktır. Hesaplanan bu vergilerin çalışanların o ay alacakları net maaşlarına bir etkisi olmuyor. İşveren, çalışanına yaptığı yardım üzerinden vergi hesaplayıp (çalışanın net maaşı etkilenmeksizin) Maliye’ye ödüyor. GVK’na göre ücret olarak görülen ve üzerinden vergi hesaplanan söz konusu yardımlar, diğer bordro kalemleri gibi işverenler için aynı zamanda bir gider kalemi olarak muhasebeleştiriliyor. Dolayısıyla işletmenin ödeyeceği verginin hesabında gider (-) olarak da dikkate alınabiliyor.

İşyeri dışındaki yemek parası için vergi sınırı ne kadar?

Çalışanlara işyerlerinde yemek verildiğinde, işveren ilaveten bir vergi ödemiyor (istisna). Ancak eğer işyeri dışında yemek veriliyorsa ve her bir çalışan için ödenen günlük yemek bedeli tutarı 14 lirayı da (KDV dâhil 15,12 lira) aşıyorsa ayrıca vergi hesaplanması gerekiyor (14 lirayı aşmasa da istisnadan yararlanmak için ödemenin çalışana değil, yemek hizmetini veren işletmeye yapılması gerekiyor.

GVK 23/8