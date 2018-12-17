Personel sayısı 2 bin 462 azaldı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’de 1774 personelin emeklilik teşvikinden yararlandığını, AK Parti iktidarı döneminde personel sayısının ise 2 bin 462 kişi azaldığını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle TRT’de yapılan değişikliklere ilişkin soru önergesine yanıt veren Oktay TRT’de 5 bin 317 personelin görev yaptığını, 15 Temmuz sonrası 460 kişinin ihraç edildiğini de belirtti.
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