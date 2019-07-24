Perşembe günü yağmur yağacak mı? 25 Temmuz hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve bazı illerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağışların yurt genelinde bazı bölgelerde devam etmesiyle, vatandaşlar da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki, perşembe günü yağmur yağacak mı? İşte, 25 Temmuz hava durumu tahminleri.
Düzce ve çevresinde şiddetli sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, temmuz ayının son günlerinde etkili olan yağışların devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Hava sıcaklığı değişiklikleri ve yağmurun etkili olacağı bölgelerle ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte, il il hava durumu raporu.
METEOROLOJİ'DEN PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimi ve zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Yorumları Göster
Yorumları Gizle