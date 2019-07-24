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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Perşembe günü yağmur yağacak mı? 25 Temmuz hava durumu tahminleri

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Perşembe günü yağmur yağacak mı? 25 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve bazı illerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağışların yurt genelinde bazı bölgelerde devam etmesiyle, vatandaşlar da ilerleyen günlerde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki, perşembe günü yağmur yağacak mı? İşte, 25 Temmuz hava durumu tahminleri.

Düzce ve çevresinde şiddetli sağanak yağışlar, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, temmuz ayının son günlerinde etkili olan yağışların devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Hava sıcaklığı değişiklikleri ve yağmurun etkili olacağı bölgelerle ilgili Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte, il il hava durumu raporu.

METEOROLOJİ'DEN PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Perşembe günü yağmur yağacak mı 25 Temmuz hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

BURSA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimi ve zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

 

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