Perşembe günü için İstanbul'a sağanak yağış uyarısı... 14 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, İstanbul çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne'nin güney kesimleri, Çanakkale’nin batı kıyıları(Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir’in güney ve batı kıyıları( İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri, Çanakkale’nin batı kıyıları(Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir’in güney ve batı kıyıları( İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla’nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli(51-75 kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale’nin batı kıyılarında (Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada) kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C, 19°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, yarın öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir’in güney ve batı kıyıları( İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il genelinde kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 20°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batı kıyılarında ( İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk) kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 14°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli, Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 27°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 13°C, 25°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 19°C, 27°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu