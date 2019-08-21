Perşembe günü hava nasıl olacak? 22 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Sakarya, Kastamonu, Karabük, Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu verileri.

Türkiye geneli hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu,İç Anadolu ile Kütahya'nın kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BURSA 18°C, 30°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu,

KOCAELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DENİZLİ 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu,

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu,

MANİSA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu,

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu,

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu,

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu,

ISPARTA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu,

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ESKİŞEHİR 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KONYA 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

SİVAS 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu,

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DÜZCE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Trabzon'nun doğu ilçeleri, Rize, Tokat ve Hopa çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 13°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı çok kuvvetli, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARDAHAN 10°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık