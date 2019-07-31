Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu
Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle, ağustos ayının ilk gününde, hava durumu değerlendirmelerini merak edenler araştırmalarına başladı. Yurt genelinde perşembe günü yağmur yağıp yapmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Meteoroloji'nin internet sitesinden yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte, 1 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
BURSA 21°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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