Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPerşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu
GeriGündem Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.07.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Perşembe günü hava nasıl olacak? 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle, ağustos ayının ilk gününde, hava durumu değerlendirmelerini merak edenler araştırmalarına başladı. Yurt genelinde perşembe günü yağmur yağıp yapmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Meteoroloji'nin internet sitesinden yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte, 1 Ağustos il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava nasıl olacak 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

BURSA 21°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Perşembe günü hava nasıl olacak 1 Ağustos Perşembe hava durumu raporu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
İşte MİT’in yeni kalesi
Rektör hasta gibi gitti, bu cevabı duyunca hastaneyi kapattırdı
Dikkat! Başladı... Adı: 'Eyyam-ı bahur'