Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? 17 Ekim Türkiye geneli hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

DENİZLİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 5°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

TOKAT 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı