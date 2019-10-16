Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? 17 Ekim Türkiye geneli hava durumu tahminleri
Ekim ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz günlerde, Türkiye genelinde hava sıcaklığında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşların, "yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yönelik araştırmaları sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Peki, perşembe günü hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Bilecik ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 17°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
DENİZLİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
MANİSA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 5°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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