Perşembe günü gram altın günü ne kadardan kapattı? İşte 12 Aralık altın piyasasında güncel fiyatlar

Yatırım ve hediyelik altın almayı düşünen vatandaşlar hafta sonuna doğru altın piyasalarında yaşanan değişimleri anlık altın grafiklerinde takip etti. Özellikle perşembe günü gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş, altın alıcılarının ana gündem konusu oldu. Peki, altın fiyatları piyasaları nasıl kapattı? Yarım altın Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, anlık son altın fiyatları.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,60 273,80 276,00 276,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.803,00 1.824,00 1.819,00 1.840,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,00 254,00 252,00 256,00

Lira(Tam) Ziynet 1.762,00 1.782,00 1.778,00 1.798,00

Yarım Ziynet 881,00 891,00 889,00 899,00

Çeyrek Ziynet 440,00 445,00 444,00 449,00

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PERŞEMBE SABAHI ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 448 lira olurken, 438 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 896 lira olurken, 874 liradan bozduruldu.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1844 liradan işlem görürken, 1816 liradan bozduruldu.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 274,9 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını da 1.832 liradan satıldı.