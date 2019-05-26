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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Perlit nedir? Perlit nerede kullanılır?

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Perlit nedir? Perlit nerede kullanılır?

Perlit, inci benzerliği taşıması dolayısıyla aynı anlama gelen perla kelimesinden türemiştir. İnşaat, tarım ve sanayi sektöründe kullanılan perlit, birçok amaca hizmet etmektedir. Peki, perlit tam olarak ne işe yarıyor? İşte, perlit nedir ve ne işe yarar sorusunun cevabı ve kullanım alanları hakkında bazı bilgiler

Perlit, az hacimdeki düşük yoğunluğu, fiziksel esnekliği, kimyasal sabitliği, düşük ses geçirgenliği, ateşe karşı dayanıklılığı ile önem arz etmektedir. Perlitin tüketim alanları şu şekilde bilinmektedir;

İnşaat sektöründe perlit kullanımı

Şekillendirilmiş izolasyon malzemeleri (çatı ve zemin izolasyonlarında)

Perlitli Sıvalar

Perlit agregalı hafifi yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcı)

Perlit agregalı hafifi yapı elemanları tavan kiremitleri, boru izolasyonları vs.

Gevşek dolgu malzemesi olarak (tavan araları zemin ve duvar boşluklarında yalıtım malzemesi olarak; silikonla özel bir işleme tabi tutularak köpük halinde)

Yüzey döşemelerinde (ısı ve ses yalıtıcı olarak)

Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçla perlit betonları

Tarım sektöründe perlit kullanımı

Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı "substrat" Maddesi olarak, gerekli uygun toprak koşullarını sağlamak topraktaki sıkılığın artmasına yardım ederek su drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üreme ortamı oluşturmak, toprağı havalandırmak gibi nedenlerle aşağıdaki alanlarla geniş olarak kullanılır.

Tarla tarımında

Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yetiştiricilik, kültür tanımı gibi)

Çimli spor alanlarında

Gıda, ilaç ve kimya sanayiinde filtre yardımcı maddesi olarak;

Gıda sanayiinde: Meyve sularını süzmede, bitkisel yemeklik yağlarını süzmede, şeker şerbeti süzmede, mısır şerbeti süzmede (glikoz /dekstroz üretiminde), bira, şarap ve likörleri süzmede.

İlaç ve kimya sanayiinde: Boyaların süzülmesinde, kağıt sanayiinde (beyaz su filtrasyonu), antibiyotiklerin süzülmesinde, pektin süzmede, sitrik asit süzmede, soda külü eriyiklerinin filtrasyonu, sodyum silikat (su cam), sülfürik asit filtrasyonu, uranyum şerbeti filtrasyonu, flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde), fosforik asit süzmede.

Diğer süzme işlemlerinde: İçme suyu süzmede, yüzme havuzlarının suyunu süzmede, atık suları temizleme ve süzme işlemlerinde, makina yağı süzmede (kullanılmış makina yağlarının rejerasyonu).

İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi olarak;

Çeşitli ilaçlarda (insan sağlığı ilaçların veteriner ilaçları)

Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.)

Temizleyici tozlarda

Gübrelerde

Dinamit üretiminde

Testüre örtücülüğü yüksek (yüzeyi genli) boyaların üretiminde

Kozmetik sanayiinde (sabun vb.)

Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak;

1000°C ye kadar sıcaklıktaki reaktörlerin potanların vb. yalıtımında

Soğuk hava depolarının yalıtımında

Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında: Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG), sıvı oksijen, sıvı azot ve amonyak, sıvı propan, etan ve metan, sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refrigeranlar vb.)

Seramik ve cam sanayiinde katkı maddesi olarak;

Metalürjide

Döküm kumuna katkı maddesi olarak

Dökümcülükte metalurjik flaks olarak

Potadaki ergimiş metalin korunmasında

Demir-Çelik sanayiinde ergimiş metalin cüruf kontrolunda

Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede

Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde

Seramik bağlayıcılı refrakter tuğlalar

Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar

Perlitli refrakter harçlar

Diğer Alanlardaki Uygulamalar;

Petrol, su ve jeotermal sondajlarda (çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak)

Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları)

Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki)

Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak

Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak

Plastik köpük ve plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak

Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi olarak (Bahçe sandalye ve masası)

Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak Perlit genleşmiş olarak kullanıldığı gibi ham olarak da geniş kullanım alanlarına sahiptir.

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