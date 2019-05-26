Perlit nedir? Perlit nerede kullanılır?
Perlit, inci benzerliği taşıması dolayısıyla aynı anlama gelen perla kelimesinden türemiştir. İnşaat, tarım ve sanayi sektöründe kullanılan perlit, birçok amaca hizmet etmektedir. Peki, perlit tam olarak ne işe yarıyor? İşte, perlit nedir ve ne işe yarar sorusunun cevabı ve kullanım alanları hakkında bazı bilgiler
Perlit, az hacimdeki düşük yoğunluğu, fiziksel esnekliği, kimyasal sabitliği, düşük ses geçirgenliği, ateşe karşı dayanıklılığı ile önem arz etmektedir. Perlitin tüketim alanları şu şekilde bilinmektedir;
İnşaat sektöründe perlit kullanımı
Şekillendirilmiş izolasyon malzemeleri (çatı ve zemin izolasyonlarında)
Perlitli Sıvalar
Perlit agregalı hafifi yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcı)
Perlit agregalı hafifi yapı elemanları tavan kiremitleri, boru izolasyonları vs.
Gevşek dolgu malzemesi olarak (tavan araları zemin ve duvar boşluklarında yalıtım malzemesi olarak; silikonla özel bir işleme tabi tutularak köpük halinde)
Yüzey döşemelerinde (ısı ve ses yalıtıcı olarak)
Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçla perlit betonları
Tarım sektöründe perlit kullanımı
Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı "substrat" Maddesi olarak, gerekli uygun toprak koşullarını sağlamak topraktaki sıkılığın artmasına yardım ederek su drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üreme ortamı oluşturmak, toprağı havalandırmak gibi nedenlerle aşağıdaki alanlarla geniş olarak kullanılır.
Tarla tarımında
Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yetiştiricilik, kültür tanımı gibi)
Çimli spor alanlarında
Gıda, ilaç ve kimya sanayiinde filtre yardımcı maddesi olarak;
Gıda sanayiinde: Meyve sularını süzmede, bitkisel yemeklik yağlarını süzmede, şeker şerbeti süzmede, mısır şerbeti süzmede (glikoz /dekstroz üretiminde), bira, şarap ve likörleri süzmede.
İlaç ve kimya sanayiinde: Boyaların süzülmesinde, kağıt sanayiinde (beyaz su filtrasyonu), antibiyotiklerin süzülmesinde, pektin süzmede, sitrik asit süzmede, soda külü eriyiklerinin filtrasyonu, sodyum silikat (su cam), sülfürik asit filtrasyonu, uranyum şerbeti filtrasyonu, flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde), fosforik asit süzmede.
Diğer süzme işlemlerinde: İçme suyu süzmede, yüzme havuzlarının suyunu süzmede, atık suları temizleme ve süzme işlemlerinde, makina yağı süzmede (kullanılmış makina yağlarının rejerasyonu).
İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi olarak;
Çeşitli ilaçlarda (insan sağlığı ilaçların veteriner ilaçları)
Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.)
Temizleyici tozlarda
Gübrelerde
Dinamit üretiminde
Testüre örtücülüğü yüksek (yüzeyi genli) boyaların üretiminde
Kozmetik sanayiinde (sabun vb.)
Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak;
1000°C ye kadar sıcaklıktaki reaktörlerin potanların vb. yalıtımında
Soğuk hava depolarının yalıtımında
Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında: Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG), sıvı oksijen, sıvı azot ve amonyak, sıvı propan, etan ve metan, sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutucu gazlar (refrigeranlar vb.)
Seramik ve cam sanayiinde katkı maddesi olarak;
Metalürjide
Döküm kumuna katkı maddesi olarak
Dökümcülükte metalurjik flaks olarak
Potadaki ergimiş metalin korunmasında
Demir-Çelik sanayiinde ergimiş metalin cüruf kontrolunda
Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede
Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde
Seramik bağlayıcılı refrakter tuğlalar
Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar
Perlitli refrakter harçlar
Diğer Alanlardaki Uygulamalar;
Petrol, su ve jeotermal sondajlarda (çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak)
Gemi diplerini kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları)
Petrol artıklarından veya diğer yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki)
Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak
Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak
Plastik köpük ve plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak
Ucuz ve hafif plastik mobilya yapımında dolgu maddesi olarak (Bahçe sandalye ve masası)
Yangına karşı özellikle çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak Perlit genleşmiş olarak kullanıldığı gibi ham olarak da geniş kullanım alanlarına sahiptir.
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