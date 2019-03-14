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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Perişan oldum, kimsenin yüzüne bakamıyorum'

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'Perişan oldum, kimsenin yüzüne bakamıyorum'

Manisalı işçi Berat Ü. sosyal medyada tanıştığı, ‘Fatma’ ismini kullanan kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Berat Ü’nün 16 bin eurosunu alan kadın kayıplara karıştı.

Manisa'da yaşayan fabrika işçisi Berat Ü. (36), internet üzerinden tanıştığı ve kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını öne sürdüğü kadın tarafından 16 bin euro dolandırıldı.

20 BİN EURO İSTEDİ

Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçi Berat Ü. iddiaya göre, arkadaşlık sitesinde adının 'Fatma' olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyen bir kadınla tanıştı. Bir süre kadınla yazışan Berat Ü. evlilik kararı aldı ve Türkiye'ye çağırdı.

Bunun üzerine kadın, Berat Ü'den 20 bin euro istedi. Genç adam, arkadaşları ve akrabalarından topladığı 16 bin euroyu Bosna Hersek'te bulunan bir bankaya havale etti. Telefondan genç kadına parayı yatırdığını söyleyen Berat Ü. ertesi gün kadına ulaşamadı. Gerçek adının Ivo Krstic olduğu öğrenilen kadını defalarca arayan fakat ulaşamayan Berat Ü. dolandırıldığını anlayıp polise şikayetçi oldu.

'PERİŞAN OLDUM'

Yeni Asır'dan Serkan Özcan'ın haberine göre; Berat Ü. "Fatma takma isimli bir kadınla bir ay boyunca telefon ve internetten konuşup arkadaş oldum. Fatma'ya zaman zaman harçlık gönderdim ve kendisiyle evlenmek istediğimi söyledim. O da bana aşık olduğunu ve Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Fakat Türkiye'ye gelebilmek için NATO'ya para yatırması gerektiğini, uçak bileti ve pasaport masraflarının ise çok pahalı olduğunu söyledi, 20 bin euro para istedi. Ancak 16 bin euroyu toparlayabildim ve verdiği hesaba gönderdim. Ertesi gün ise kadına ulaşamadım. Bu olaydan sonra kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Aldığım borç parayı ödemek için kredi çektim, perişan oldum" dedi.

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