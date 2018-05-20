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    Perinçek'ten seçim sözü

    ANKARA
    20.05.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin seçim bildirgesini açıkladı.

    Perinçek düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

    “Sadaka dağıtmayacak, yoksulluğu kaldıracağız. İşsize sadaka değil, iş vereceğiz. Herkesin işi olacak. Zonguldak dağının altındaki kömürü çıkaracak, 40 bin madenciyi yeniden işe alacağız. Çin’le ekonomik ilişkilerimizde gelişmeyi paylaşma temelinde büyük bir yatırım atağı gerçekleştireceğiz. En başta şeker fabrikalarımız olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulacaktır. Çiftçinin traktörünün deposuna mazotu litresi 2 liradan dolduracağız. İnsanlarımızın kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi gibi borçlarını yapılandıracağız. İran, Irak ve Suriye ile işbirliği yaparak, Kandil’e üç ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz.”

    Etiketler: gazetehabeleri , doğu perinçek , gündem
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