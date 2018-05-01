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    Perinçek'ten cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu

    AA
    01.05.2018 - 13:07 | Son Güncelleme:

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

    Perinçek, adaylık başvurusu için geldiği Yüksek Seçim Kurulu önünde başvurusunun ardından basın açıklaması yaptı.

    Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruda bulunduğunu belirten Perinçek, "Türkiye'nin önünde zorluklar var, bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelecek ve ülkemizi, üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa ve huzura kavuşturacak birikimimiz var." dedi.

    Perinçek, bir basın mensubunun "Bundan sonraki süreçte 100 bin imza toplayabileceğinizi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, şu cevabı verdi:
    "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getiremeyeceğiz? Yurttaşlarımız, cumhurbaşkanlığı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için 9 Mayıs'a kadar imzaya gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Vatan Partimize müracaat etmiş 90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek'i cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçe var. Şu ana kadar dilekçe vermemiş vatandaşlarımızı da seferber ediyoruz. İlçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adayı olacaktır."

    Perinçek'e açıklamasında Vatan Partisi yöneticileri de eşlik etti.

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı seçimi , erken seçim , gündem
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