Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Perinçek kendi adaylığı için imza attı

    Perinçek kendi adaylığı için imza attı

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    08.05.2018 - 15:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Çin seyahatinden döner dönmez Beşiktaş ilçe seçim kuruluna gelerek kendi adaylığı için imza verdi. Eşi Şule Perinçek’in ardından imzasını veren Perinçek, gün itibariyle kendisine verilen imza sayısının 80 bine ulaştığı açıkladı.

    Perinçek sistem arızası sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında kendisi için imza vermek isteyenlerin seçim kurullarında beklemek zorunda kaldığını belirterek, “Bu öğle saatlerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde vatandaşlar imza atmadan dönmek zorunda kalıyor. İmza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Bugüne kadar bu engellemeler olmuyordu. Vatan Partisi'nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince, birden bire ‘sistem çöktü’ diyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil, Türkiye’de mevcut sistem çöktü ”dedi.

    Perinçek kendi adaylığı için imza attıSistem arızası sebebiyle kısa bir süre beklemek zorunda kalan Perinçek çifti sistemin yeniden çalıştığı haberini alır almaz ilçe seçim kuruluna gelerek imza attı. İmza verme işlemi yarın akşam saat 20:00’ye kadar devam edecek.

    Etiketler: doğu perinçek , cumhurbaşkanı adayı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri